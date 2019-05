Mladá Boleslav (ots) -



- Automobilhersteller unterstützt die WM-Organisatoren als Mobilitätspartner mit einer Flotte von 50 Fahrzeugen, darunter vor allem die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ - Erstmals erlebt ein neues SKODA Modell seine Weltpremiere im Rahmen der Eishockey-WM: SKODA präsentiert sein umfassend überarbeitetes Flaggschiff SUPERB - SKODA AUTO baut beim IIHF-Turnier in Bratislava und Kosice den Weltrekord für das längste Sponsoring einer Weltmeisterschaft weiter aus



Bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die vom 10. bis 26. Mai in Bratislava und Kosice ausgetragen wird, tritt SKODA AUTO zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor auf. Die Marke baut damit ihren Weltrekord für das längste Sponsoring einer Weltmeisterschaft weiter aus. Als offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei nutzt SKODA diese Bühne erstmals für eine Weltpremiere: Am 23. Mai, dem Tag der Viertelfinalspiele, präsentiert der tschechische Autohersteller den umfassend überarbeiteten SKODA SUPERB, das Flaggschiff der Marke. Als Mobilitätspartner stellt SKODA den Organisatoren insgesamt 50 Fahrzeuge zur Verfügung, diesmal vor allem die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ.



Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärt: "SKODA verbindet bei der diesjährigen IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf ganz besondere Weise Tradition und Zukunft. Wir haben mit unserem langjährigen erfolgreichen Sponsoring-Engagement längst Geschichte geschrieben. Dass wir unseren WM-Auftritt jetzt erstmals mit der Weltpremiere eines neuen Modells verbinden, unterstreicht die große Bedeutung dieses Events für unsere Marke."



Acht Jahre nach der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei kehrt die International Ice Hockey Federation (IIHF) in das Eishockey-begeisterte Land zurück. Vom 10. bis 26. Mai messen sich die 16 weltbesten Nationalmannschaften miteinander. Austragungsorte sind die Slovnaft Aréna in der Hauptstadt Bratislava sowie die Steel Aréna in Kosice.



SKODA steht bei jeder der 64 Partien im Mittelpunkt: So ziert das Logo des Automobilherstellers beispielsweise die Banden und Bullykreise in den Arenen. Zudem platziert die tschechische Marke drei Modell-Highlights prominent neben der Eisfläche - das City-SUV SKODA KAMIQ, das neue Kompaktmodell SKODA SCALA und das High-Performance-SUV KODIAQ RS*. SKODA erzielt auf diese Weise eine große Reichweite, denn die weltweiten Fernseh- und Streaming-Übertragungen der Eishockey-WM werden in diesem Jahr von kumuliert mehr als einer Milliarde Eishockey-Fans verfolgt.



Am 23. Mai, dem Viertelfinal-Spieltag, präsentiert SKODA als Weltpremiere den modernisierten SUPERB mit einem deutlich geschärften Profil. Als Flaggschiff der SKODA Modellpalette bietet der SUPERB, dessen Historie bis in die 1930er-Jahre zurückreicht, neueste Innovationen der Marke bei Design, Technologie und Funktionalität.



SKODA ist im Gastgeberland Slowakei die meistgekaufte Automarke. 2018 lieferte der Hersteller dort 21.900 Fahrzeuge an Kunden aus. Als beliebteste Modelle gelten FABIA, OCTAVIA und RAPID.



Sponsor- und Mobilitätspartner seit mehr als einem Vierteljahrhundert



SKODA unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereits seit 1992 als Mobilitätspartner. Seit 1993 ist der Autohersteller offizieller Hauptsponsor. Das ist das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften - offiziell anerkannt als Guinness Weltrekord. 2017 feierte die Marke das 25-jährige Jubiläum dieser Partnerschaft.



Jedes Jahr stellt SKODA den Organisatoren eine attraktive und zuverlässige Fahrzeugflotte zur Verfügung. In diesem Jahr besteht die Flotte aus 50 SKODA Fahrzeugen, allen voran die beliebten SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ.



SKODA ist zudem exklusiver Partner der ,IIHF App'. Sie bietet Eishockey-Fans spannende Hintergrundgeschichten sowie interessante Statistiken. Dank Live-Ticker inklusive Toralarm entgeht dem Nutzer kein Treffer. Darüber hinaus können die User beim Tippspiel den Spielausgang vorhersagen und diesen mit Freunden teilen. Die ,IIHF App' ist für die Betriebssysteme Android und iOS erhältlich.



