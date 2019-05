Spekulieren oder investieren? Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen liegt in der Dauer des Engagements - denn echte Investoren denken langfristig. Worauf es beim Value-Investing sonst noch ankommt, fasst Vermögensverwalter Uwe Furkert zusammen.Den Markt zu überlisten ist der Traum vieler Anleger, kurz- und mittelfristige Aktienverkäufe sollen ansehnliche Gewinne einbringen. Langfristig ist ein solcher Ansatz allerdings kaum erfolgreich - das perfekte Timing gelingt eher in Ausnahmefällen. Uwe Furkert von der Vermögensverwaltung Furkert & Schneider plädiert in einem Beitrag für das Private Banking Magazin daher für Value Investing als bevorzugten Investmentstil. Investoren, die danach handeln möchten, orientieren sich an folgenden Kriterien:

