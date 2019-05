Einige Leser, die schon einige Jahre die Börse verfolgen, erinnern sich vielleicht noch an die verrückten Zeiten des Neuen Marktes. Damals, das war so 1999, da war das Internet noch neu und die Möglichkeiten grenzenlos. Immer neue Unternehmen entstanden und suchten den Weg an die Börse (IPO). Es kam zu einer großen Euphorie, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...