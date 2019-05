Gütersloh (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Top-Manager berichten wie Kreativität und Unternehmertum ihre Arbeitswelt bei Bertelsmann bestimmen - n-tv Moderatorin Isabelle Körner präsentiert neues Format im Zwei-Wochen-Rhythmus - Neuer Business Podcast auf Audio Now verfügbar



Bertelsmann startet die neue Podcast-Serie "Kreativität und Unternehmertum". Anlass ist die Neufassung der Unternehmenswerte auf dem internationalen Management Meeting in Gütersloh in dieser Woche. In den 30 bis 45-minütigen Folgen geben Top-Manager aus dem Konzern einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und welche Rolle Kreativität und Unternehmertum spielen, um erfolgreich zu sein. So berichten u.a. Personalvorstand Immanuel Hermreck über die Hintergründe und den Prozess, warum Bertelsmann seine Unternehmenswerte schärft. Markus Dohle, CEO Penguin Random House, über die Erfolgsbiografie 'Becoming' und wie er die Obamas dafür gewinnen konnte, sowie Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, die einen Einblick in die Bertelsmann Content Alliance gibt.



Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Audio-Formate spielen in der Kommunikation eine immer stärkere Rolle. Unsere neue Podcast-Serie ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in der Bertelsmann-Kommunikation die Unternehmenswerte 'Kreativität und Unternehmertum' leben, indem wir aktuelle Themen und innovative Formate verbinden. Wir bieten den Zuhörern eine völlig neue Möglichkeit unser Top-Management und Bertelsmann zu erleben, auch persönlich. Ich freue mich sehr, dass wir Isabelle Körner als gastgebende Moderatorin für unseren Business Podcast gewinnen konnten."



Isabelle Körner ist Journalistin und Fernsehmoderatorin. Seit Ende 2004 moderiert sie beim Nachrichtensender n-tv sowohl Wirtschafts- als auch Nachrichtensendungen. In den verschiedenen Podcast-Folgen spricht sie mit interessanten, internationalen Gestaltern aus der Bertelsmann-Welt. Es geht immer um kreative Wege, die die entsprechenden Personen genutzt haben, um unternehmerisch erfolgreich zu sein.



Die neue Podcast-Serie startet mit Immanuel Hermreck und ist ab sofort verfügbar. Der Bertelsmann Personalvorstand spricht auch über seinen eigenen Karriereweg und was er an Bewerbern schätzt.



Die Folgen erscheinen im Zweiwochen-Rhythmus u.a. auf https://audionow.de/bertelsmann https://www.bertelsmann.de https://podcasts.apple.com/de/podcast/bertelsmann/id1324619613?mt=2 https://soundcloud.com/bertelsmann



Weitere bereits terminierte Podcast-Folgen: 22. Mai 2019: Markus Dohle, CEO Penguin Random House 05. Juni 2019: Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7842 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2



Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Andreas Grafemeyer Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation Tel.: +49 5241 80-2466 andreas.grafemeyer@bertelsmann.de