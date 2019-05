FRANKFURT (Dow Jones)--Der fusionierte Industriegasekonzern Linde plc hat in den ersten drei Monaten dank einer guten Entwicklung in der Region Americas seinen bereinigten Umsatz und das Ergebnis gesteigert. "In diesem Quartal konnten wir erstmals als ein Konzern agieren seit die regulatorischen Anforderungen am 1. März erfüllt wurden", sagte Linde-CEO Steve Angel. Er verwies darauf, dass die Gesellschaft einen guten Start gehabt habe. Er gehe davon aus, dass "man auf dieser Dynamik aufbauen werde."

Das Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei 435 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, je verwässerter Aktie bei 0,79 Dollar. Das bereinigte Pro-forma-Ergebnis je Aktie legte um 12 Prozent auf 1,69 Dollar zu. Das um die Fusionskosten und sonstige Aufwendungen bereinigte Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft gab die Linde plc mit 927 Millionen Dollar an. Das ist ein Wachstum von 11 Prozent zu den Pro-forma-Werten des Vorjahresquartals.

Der Pro-forma-Umsatz betrug 6,914 Milliarden Dollar und lag auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Unter Ausklammerung von Wechselkursschwankungen stieg der Umsatz um 5 Prozent. Davon entfielen 2 Prozent auf höhere Preise und 3 Prozent auf ein Mengenwachstum, erklärte der Konzern weiter. Der ausgewiesene Betriebsgewinn lag im ersten Quartal bei 609 Millionen Dollar und damit 7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Als Grund nannte Linde die Auswirkungen bei der Bilanzierung von Akquisitionen. Der bereinigte Betriebsgewinn auf Pro-forma-Basis erreichte 1,22 Milliarden Dollar und lag damit 7 Prozent über dem Vorjahreswert.

In der Region Americas erhöhte sich der Umsatz im ersten Quartal um 8 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Sowohl die Menge als auch die Preise hätten angezogen, so Linde.

Zum Ausblick heißt es in der Präsentation zu den Erstquartalszahlen, für 2019 rechne man mit einem Wachstum beim Ergebnis je Aktie (bereinigt) zwischen von 9 bis 13 Prozent. Vor einigen Wochen bei der Präsentation der Jahresergebnisse erklärte die Linde plc, das Ergebnis je Aktie soll um 8 bis 12 Prozent zulegen, 2018 lag es bei 6,19 Dollar.

