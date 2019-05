Bad Reichenhall/Bayern (ots) -



Die Übung Berglöwe 2019 beginnt: Vom 11. bis 23. Mai werden bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 ihr militärisches Können unter Beweis stellen. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft der Brigade zur Landes- und Bündnisverteidigung - dem Kernauftrag der Bundeswehr - zu demonstrieren.



Seit gut einem Jahr laufen die Vorbereitungen auf die freilaufende Gefechtsübung. Freilaufend bedeutet, dass neben den Übungsplätzen sich Soldaten in Fahrzeugen und zu Fuß in einem angemeldeten Wohn-, Wald- und Industriebereich bewegen und dort ihren Dienst versehen. Bereits im Jahr 2018 hat es die Übung mit dem Namen Berglöwe gegeben, jetzt wird sie neu aufgelegt.



