Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan von 2300 auf 2600 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund für die Zielanhebung sei die gestiegene Branchenbewertung, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf die seit Jahresbeginn gestiegenen Kurse der Aktien von Symrise und IFF./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-05-10/13:18

ISIN: CH0010645932