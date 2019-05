Ob verlegt in Beton, Zement, Sandbett, Estrich oder Gussasphalt: Elektrische Freiflächenheizungen bannen die Glatteisgefahr. Sie arbeiten zuverlässig und minimieren nachhaltig Betriebs- und Bewirtschaftungskosten. Durch den Verzicht auf Tausalze wird ein langfristiger Erhalt der Bausubstanz sichergestellt. Robuste Systeme halten extremen Einsatzbedingungen dauerhaft stand. Hierfür sorgt ein hochwertiger Kabelaufbau in Anlehnung an die DIN VDE 0253: Mehrdrahtige Heizleiter und ein Kupfergeflecht mit hochwertiger Isolierung machen das Heizkabel wärmestabil, hochbelastbar und wetterbeständig. Die oberflächennahe Verlegung der Heizmatten sowie vollautomatische feuchte- und temperaturabhängige Steuerungen garantieren den effizienten Einsatz und wirtschaftlichen Betrieb: Die Flächenheizung schaltet erst dann und nur so lange ein, wie Schneefall oder Vereisung drohen.

Bis zu 70% Kosten spart die Freiflächenheizung von AEG aufgrund dieser effektiven Betriebsweise gegenüber dem herkömmlichen Winterdienst (Räumen und Streuen) ein. Viele Fachhandwerker sind bereits mit dem Einbau einer Rampenheizung vertraut. AEG Haustechnik bietet Komplettlösungen an, bei denen alle Komponenten vorkonfektioniert sind. Durch entsprechende Qualifizierung werden bei der Verlegung und Installation im Vorfeld Fehler ausgeschlossen. Die folgenden Hinweise sind beim Einbau zu beachten.

Tipp 1 - Korrekte Fixierung der Heizmatten auf der Asphalt- oder Bewehrungsoberfläche: Die Verlegung und Fixierung der Freiflächenheizung auf der Armierung erfolgt am besten mit Kabelbildern. Metalldrähte sollten möglichst nicht verwendet werden. Zur sicheren Befestigung ist das Trägerband der Heizmatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...