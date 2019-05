In den USA steht einer der größten Börsengänge seit Jahren bevor: Der Fahrdienstvermittler Uber strebt an diesem Freitag aufs Parkett. Das vor zehn Jahren gegründete Technologieunternehmen aus Kalifornien, das noch immer keine Gewinne schreibt, kommt auf eine Gesamtbewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar - und ist damit so viel wert wie BMW...

Den vollständigen Artikel lesen ...