Zwischen Trump-Tiraden und einer überraschenden Volte bei Thyssenkrupp kämpft der Dax um den Aufwärtstrend. Die erste Runde bei 12.000 Punkten hat er überstanden, ein zweiter Tiefentest dürfte aber bald noch bevorstehen.

Die Angst ist zurück an den Märkten, dass der Handelskrieg zwischen USA und China wieder ausbrechen könnte und dies die Weltwirtschaft und die Börsen nach unten zieht. Ausgelöst wurde die Zitterpartie von einem US-Präsidenten, der wieder einmal bar jeder Diplomatie auf Konfrontation setzt. An den Wertpapiermärkten schlug dies ein wie ein Blitz, weil sich an den Börsen nach vier Monaten Hausse die Aussicht auf ein positives Szenario verfestigt hatte.

Ist durch Trumps ruppige Intervention im Zollstreit der Aufschwung an den Aktienmärkten nun passé?

Die Aktion Trumps kam zwar überraschend, andererseits sind solche Hakenschläge typisch für den US-Präsidenten. Sie werden, solange Trump an der Macht ist, nicht ausbleiben. So überraschend, wie Trump auf Konfrontation schaltet, kann er genauso schnell wieder auf Versöhnung umschwenken. Für Börsianer ist es wenig hilfreich, jeder Wendung hinterherzulaufen und dies als neuen Trend zu prolongieren.

Dabei gibt es durchaus eine Konstante: Der Machtkampf USA gegen China, der seit Jahrzehnten läuft. Er wird auch dann nicht aus der Welt geschafft sein, sollte es bei den Verhandlungen zwischen Amerikanern und Chinesen eine Vereinbarung geben.

Die ist keineswegs unwahrscheinlich. Beide, die USA wie China, leiden unter dem Handelsstreit. Beide legen Wert darauf, ihr Gesicht zu wahren, haben aber kein Interesse daran, die eigene Wirtschaft auf Dauer durch einen solchen Konflikt zu schädigen. Trump hat die nächsten Wahlen im Blick. Bei den Chinesen würde eine harte Konfrontation nicht zu ihrem feinen Geflecht einer neuen Seidenstraße passen, mit der sie ihre Machtsphäre auf Dauer ausdehnen wollen.

Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass sich die USA und China diesseits ihrer plakativen Drohungen verständigen und eine passable Lösung im Handelsstreit finden. Dass die chinesischen Aktien seit der Trump-Offensive massiv verloren haben, ist nicht nur ein Zeichen für die Verwundbarkeit Chinas. Es dürfte auch den Druck auf die Akteure in Peking erhöhen, sich mit Trump zu verständigen.

Bemerkenswerterweise ist unter den Aktienmärkten wieder der Dow Jones am stabilsten. Während die chinesischen Indizes und die Indizes in Europa zuletzt schwer nach unten gezogen wurden, spielt sich im Dow Jones und an der Technologiebörse Nasdaq nur eine mittlere Kurskorrektur ab. Der wichtige Unterstützungsbereich ...

