Die Bankenunion sei gut vorangeschritten, findet Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Was ihm fehlt: Diskussionen über weitere zentrale Fragen.

Die Bundesregierung will sich für weitere Schritte in Richtung eines einheitlichen europäischen Bankenmarktes einsetzen. In Sachen Bankenunion sei in den vergangenen Jahren zwar einiges passiert, bilanzierte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Freitag bei einer Konferenz in Frankfurt. "Aber die ganz großen Themen - Vervollständigung des Binnenmarktes für Bankdienstleistungen, regulatorische Behandlung von Staatsschulden in Bankbilanzen, europäische Einlagensicherung - da muss ...

