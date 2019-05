Statt bishervier leiten ab Herbst fünf Vorstände das Unternehmen, wie in derheutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen wurde. DerOberösterreicher Dr. Norbert Harringer (45) verstärkt dasFührungsgremium per 1. September.Der technische Chemiker, der seit 2005 in dem Unternehmen tätigist, bleibt dann auch weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...