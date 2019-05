Bonn (ots) - Globalisierung auf Chinesisch. Ziel: Der Aufstieg Chinas zur größten Industrienation der Welt. Instrument: Die Neue Seidenstraße. Vision, Macht und Geld bilden die Grundlage für das gigantische Welthandels- und Infrastrukturprojekt der Chinesen.



Welche politische Strategie verfolgt die Weltmacht China mit der Neuen Seidenstraße? Wie geht sie dabei vor? Wo steht Deutschland, wo die Europäische Union? Ist Angst vor China berechtigt oder birgt Chinas Weg nach Westen eine große Chance für die Länder, die in das Giga-Projekt eingebunden sind? Wer profitiert, wer bleibt auf der Strecke?



Das phoenix plus "Angst vor China? Die Neue Seidenstraße" geht diesen Fragen nach. Mit der Moderatorin Sara Bildau diskutiert die China- und Ostasienforscherin Professor Nele Noesselt, Universität Duisburg-Essen.



