Die Nachricht von der Absage der Aufspaltungs- und Fusionspläne des Konzerns lässt den Kurs der Papiere des Industriekonzerns regelrecht explodieren.

Die Neuigkeiten aus der Konzernzentrale von Thyssen-Krupp sorgen für Freude auf dem Börsenparkett. Nachdem am Freitagmorgen bekanntgeworden war, dass der Ruhrkonzern sowohl die Konzernaufspaltung als auch die geplante Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata ad acta legt, gewinnen Anteilsscheine des Industrie-Riesen rasant an Wert.

Zur Mittagszeit liegt die Thyssen-Krupp-Aktie 19 Prozent im Plus bei 13,30 Euro, in der Spitze sie zuvor gar über 20 Prozent. Wenig überraschend setzt sich das Papier damit an die Dax-Spitze.

Der Leitindex notiert mit 12.116 Punkten 1,3 Prozent ...

