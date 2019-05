Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deka: Deutsches BIP für viertes Quartal könnte nach oben revidiert werden

Die Dekabank will nach der Revision harter Konjunkturindikatoren für das vierte Quartal nicht ausschließen, dass das deutsche Wirtschaftswachstum insgesamt im vierten Quartal höher als bisher angenommen gewesen ist. Volkswirt Andreas Scheuerle schreibt in einem Kommentar: "Erfreulich sind die Aufwärtsrevisionen der Konjunkturindikatoren des Schlussquartals 2018. Diese lassen auf eine Aufwärtsrevision hoffen."

Lageraufbau treibt britische Wirtschaft im ersten Quartal an

Die britische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2019 an Dynamik gewonnen, da sich die Unternehmen auf den inzwischen verzögerten Ausstieg aus der Europäischen Union vorbereiteten. Angetrieben durch das stärkste vierteljährliche Wachstum der Industrieproduktion seit 1988 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Veröffentlichung berichtete. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,8 Prozent höher. Die Zuwachsraten entsprachen den Prognosen von Ökonomen.

Trump droht die Geopolitik um die Ohren zu fliegen

Der Politikansatz von US-Präsident Donald Trump "America First" kommt gleich an vier geopolitischen Fronten in die Kritik. Diese Salven vor den Bug liefern einen außergewöhnlichen Test für die Fähigkeit des Weißen Hauses, mehrere Krisen gleichzeitig zu bewältigen und seine ehrgeizige Agenda abzuarbeiten.

Ifo: Experten befürchten Welthandelsrückgang wegen "Zollkrieg"

Internationale Wirtschaftsexperten befürchten nach Aussage des Ifo-Instituts, dass der Welthandel wegen des "Zollkriegs" zwischen den USA, China und Europa sinken wird. Wie das Ifo-Institut im Ergebnis einer Umfrage unter 1.130 Volkswirten berichtet, sehen die Experten als bedeutsamste Folge "weniger Handel". Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet wegen der am Freitag in Kraft gesetzten US-Zölle auf chinesische Waren mit einer Minderung des Weltwirtschaftswachstums.

IfW: Europa muss sich im Handelsstreit mit USA seiner Stärke bewusst sein

Europa muss sich im Handelsstreit mit den USA nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) seiner Stärke bewusst sein. "Wir haben in Europa auch sehr viel mehr in der Hand, um einer weiteren handelspolitischen Aggression der Amerikaner etwas entgegenzusetzen. Ich denke, dieser Stärke muss man sich in Europa auch bewusst sein", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr dem Deutschlandfunk.

Für Chinas Privatwirtschaft wirkt Zolleskalation wie Gift

Nach einer holprigen Wegstrecke im Vorjahr hofften Chinas Privatkonzerne auf Licht am Ende des Tunnels. Diese Aussicht droht Präsident Donald Trump jetzt zu verbauen. Auf einen Schlag verhängte Trump auf chinesische Importgüter einen von 10 auf 25 Prozent verschärften Strafzoll. Abgesehen davon gibt es gute Chancen, dass in den kommenden Monaten eine Art Deal zustande kommt. In der Zwischenzeit könnte der Schaden für China aber beträchtlich sein.

Irland erklärt als zweites europäisches Land den Klimanotstand

Irland hat nach Großbritannien als zweites europäisches Land den Klimanotstand ausgerufen. Das irische Parlament nahm einen entsprechenden Zusatz zu einem Bericht ohne gesonderte Abstimmung an. Der Antrag beinhaltet neben einer Erklärung des "Klimanotstandes" die Forderung an Parlament und Regierung, eine "bessere Antwort auf die Problematik des Verlustes der Artenvielfalt" zu finden.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion März +0,7% gg Vm; +1,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion März +0,7% gg Vm; +1,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion März PROG: +0,4% gg Vm, +0,8% gg Vj

GB/Investitionen 1Q vorläufig +0,5% gg Vq; -1,4% gg Vj

GB/Handelsbilanz März Defizit 13,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März Defizit 13,7 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.