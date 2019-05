Meschede-Grevenstein (ots) -



- Erstes von 25 Traumautos übergeben - Veltins-Aktion läuft noch bis zum Herbst



Michael Klüver aus Unna konnte sein Glück kaum fassen: Mit nur einem Kronkorken wurde er zum stolzen Besitzer des ersten von 25 Traumautos. "Als ich abends die letzte Flasche Veltins aus dem Kasten öffnete, sah ich, dass ich einen Euro gewonnen hatte. Dann habe ich mich direkt online registriert und den Code eingegeben", erinnert sich der 52-Jährige. Dass dieser eine Code sein Glückslos zu dem neuen Auto in der wöchentlichen Verlosung sein sollte, ahnte er noch nicht. Umso überraschter war Michael Klüver als er von seinem Gewinn erfuhr: "Ich habe noch nie etwas gewonnen! Zuerst dachte ich, dass das ein Witz sein soll." Etwas nervös, aber auch erwartungsvoll war der Unnaer zur Gewinnübergabe nach Arnsberg gekommen. "So ganz begriffen habe ich es immer noch nicht. Der Kronkorken bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz!", so Michael Klüver.



Teilnahme ab der ersten Code-Eingabe



Noch bis zum Herbst läuft die deutschlandweite Veltins Kronkorken-Aktion. Neben mehr als 7 Mio. Euro Sofortgewinnen verlost die Brauerei C. & A. Veltins zusätzlich wöchentlich jeweils eines von 25 Autos der Marke Mercedes-Benz. Der erste Sportwagen ist nun bereits auf der Straße unterwegs. Es bleibt daher spannend für die Veltins-Markenfreunde, denn bereits mit der ersten Code-Eingabe nimmt man an den wöchentlichen Auslosungen teil. "Wir freuen uns, mit Michael Klüver einen so glücklichen Gewinner des Mercedes-Benz Cabrio gefunden zu haben", sagt Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins.



