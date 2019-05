Frankfurt am Main (ots) - Die ARD Degeto setzt ihr Engagement im Bereich Nachwuchsförderung fort und wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal die beste Drehbuchidee für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" mit dem ARD-Degeto-Nachwuchspreis Impuls auszeichnen. Aus mehr als 30 Einreichungen aller deutschsprachigen Filmhochschulen sind folgende Nominierte ausgewählt worden:



Sophia Bierend und Johannes Dreibach von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ihr Exposé "Fett schwimmt oben". Sie erzählen die Geschichte der ebenso schönen wie oberflächlichen Schauspielerin Fabienne, die glaubt, nichts mit ihrer übergewichtigen, aber herzensguten zwölfjährigen Nichte Stella gemein zu haben. Dass ausgerechnet sie auf Stella aufpassen muss, passt ihr überhaupt nicht. Fabienne hat mit ihrer stagnierenden Karriere zu kämpfen und weder Zeit noch Kopf für ihre Nichte. Bis ein Casting für die Rolle einer Mutter mit Tochter die Situation von Grund auf ändert. Dabei entspinnt sich ganz langsam zwischen ihnen doch eine Freundschaft, denn im Grunde wissen sie doch beide, was es heißt, von der Außenwelt auf etwas reduziert zu werden, was man nicht ist.



Maximilian Becht und Milena Aboyan von der Filmakademie Baden-Württemberg für die Stoffidee zu "Der Greteltrick", in dem die Autoren von der Sehnsucht einer älteren Dame nach Familienleben erzählen. Ein Enkeltrick-Betrüger reißt die Rentnerin und Witwe Gretel aus ihrer Einsamkeit und als sie wieder einmal auf der Beerdigung einer engen Freundin steht, hat sie eine Idee. Der Wunsch, ein Teil dieser, wenngleich nicht ganz einfachen Familie zu werden, lässt Gretel kurze Zeit später zum Hörer greifen und sie gibt sich als entfernt verwandte Tante aus. Gretels Trick öffnet ihr tatsächlich die Tür zu einer turbulenten und glücklichen Zeit, doch wie lange kann Gretel die Lüge aufrechterhalten?



Sabrina Maria Stockner und Oliver Rieche von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ihre Drehbuchidee "Morgen geht die Bombe hoch". Im Mittelpunkt ihrer Geschichte steht der Spätentwickler Sascha, der schnell Verantwortung übernehmen muss, als seine sonst so eigenständige Mutter pflegebedürftig wird und ihr trautes Heim in einem aufgewerteten Viertel an einen Investor verkauft werden soll. Als dann auch noch Pflegekraft Diana plötzlich zur Konkurrentin um die Gunst der Mutter wird, gilt es plötzlich, alte Familienstrukturen aufzubrechen.



"Wir freuen uns, dass uns auch in diesem Jahr wieder so viele Vorschläge erreicht haben. Das zeigt die Akzeptanz, die der Impuls Preis beim Filmnachwuchs erfährt. Inzwischen konnten auch die Preisträger der vergangenen Jahre ihre Projekte in die Tat umsetzen und gemeinsam mit uns Filme für den Sendeplatz 'Endlich Freitag im Ersten' verwirklichen. Und wie in den vergangenen Jahren war es auch dieses Mal wieder nicht leicht, unter all den interessanten Einreichungen lediglich drei Nominierungen auszuwählen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern.", so die Degeto-Jury um Redaktionsleiter Sascha Schwingel, Stefan Kruppa, Nadine Becker und Claudia Grässel, diesjährige "Patin" des Preises.



Die Gewinner des ARD-Degeto-Nachwuchspreis Impuls erhalten einen Treatmentauftrag für das Format im Wert von 7.500 Euro. Der Stoffentwicklungspreis wird seit 2014 verliehen. Bewerben können sich alle Studierende einer deutschsprachigen Filmhochschule.



Der Impuls Preis der ARD Degeto wird am 6. Juni 2019 im Rahmen des 22. Studio Hamburg Nachwuchspreis an die Gewinner überreicht.



Pressekontakt: ARD Degeto, Leo Boll Tel.: 069/1509-380 leo.boll@degeto.de