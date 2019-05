Mainz (ots) -



Bayerisch unterhaltsam: Seit Ende April dreht das ZDF in München und Umgebung eine weitere Folge der Reihe "Über Land", die dieses Mal Spielfilmlänge haben wird. In den Hauptrollen spielen Harald Krassnitzer als Richter Hans Bachleitner und Maria Simon als dessen Fahrerin Frieda Mirko. In der Heimatgeschichte bekommt es Richter Bachleitner mit sehr speziellen Fällen, besonderen Frauen und einer ausgeprägten Spezlwirtschaft zu tun. In weiteren Rollen stehen neben anderen Suzanne von Borsody, Nele Müller-Stöfen, Thure Riefenstein, Michele Olivieri, Johannes Allmayer, Dominik Maringer, Angela Ascher sowie Florian Brückner und Franz-Xaver Brückner vor der Kamera. Regisseur Franz X. Bogner inszeniert den Film nach seinem eigenen Drehbuch.



Amtsrichter Max Althammer ist tot. Bei der Beerdigung erfährt sein bester Freund Hans Bachleitner (Harald Krassnitzer), dass Althammer ihn als Erben eingesetzt hat: Er soll nicht nur dessen nicht abgeschlossenen Fälle übernehmen, sondern sich auch um eine Parzelle in einer Münchener Schrebergartensiedlung kümmern. Dort hausen Rocker, die für eine Baufirma die Bewohner vertreiben. Zudem eröffnet ihm Gerichtspräsidentin Dr. Bettina Schack (Suzanne von Borsody), dass er Althammers Fahrerin Frieda Mirko (Maria Simon) übernehmen soll. Schon der erste Fall am Amtsgericht führt zum Konflikt zwischen Bachleitner und Frieda. Diese reagiert ihre Wut an einer halbvollen Bierdose ab - und trifft damit einen Polizisten an der Stirn. Für Frieda eine Bagatelle, nicht aber für Polizei und Staatsanwalt. Bachleitner will ihr helfen und wird dabei von Polizist Milan Tomic (Franz-Xaver Brückner) unterstützt. Überraschend eilt auch Dr. Schack zu Hilfe - aus einem ganz besonderen Grund.



"Über Land" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der mecom fiction GmbH (Produzentin: Heike Richter-Karst). Die Redaktion im ZDF hat Nina Manhercz. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis Ende Mai 2019, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



