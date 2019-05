Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach der "sehr überraschenden" Ankündigung eines kompletten Strategieschwenks auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 15 Euro belassen. Den starken Kursanstieg führt Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie primär darauf zurück, dass nun Klarheit im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Konzerns geschaffen worden sei. Zudem sei das Grobblech-Kartellverfahren abgeschlossen worden. Thyssenkrupp hatte mitgeteilt, dass das angestrebte Stahl-Joint-Venture mit Tata wohl nicht zustande kommen wird, die geplante Aufspaltung abgesagt wurde und die Aufzugsparte an die Börse gebracht werden soll./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:42 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-05-10/14:57

ISIN: DE0007500001