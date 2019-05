NEL ASA hat am Freitag nach einer deutlichen Kursschwäche am 9. Mai bereits wieder den Erholungsmodus aktiviert. Der Wert zählt zu den herausragenden Aktien am Markt und dürfte nach Ansicht verschiedener Analysten vor einem weiteren Ausbruch in Richtung 1 Euro stehen. Das Kurspotenzial beläuft sich damit zunächst auf 20 % und wächst dann weiter.

Gute Nachrichten

Das Unternehmen hatte wie berichtet weitere gute Nachrichten für den Markt parat. Die Zahlen waren am Mittwoch präsentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...