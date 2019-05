Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 2,30 auf 2,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Bank hätten sie ihre Schätzungen für die Nettozinserträge und Gebühren im Kerngeschäft zwar gesenkt, die Schätzungen für die Handelserträge aber angehoben, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Zudem senkten sie ihre Schätzungen für Kosten und Wertminderungen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 02:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-05-10/15:22

ISIN: IT0000072618