Der Dax verteidigte die 12.000-Zähler-Marke und lag am Nachmittag 0,7 Prozent im Plus bei 12.060 Punkten. An den übrigen Börsen waren die Anleger wegen des schwelenden Handelskonfliktes etwas vorsichtiger: der EuroStoxx50 notierte 0,4 Prozent höher bei 3363 Punkten. An den US-Börsen zeichnete sich ein gedämpfter Auftakt ab.

