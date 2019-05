Donald Trump sorgt am Freitag mit einer regelrechten Salve an Tweets zum Thema Handelsstreit mit China für kräftige Bewegungen am Aktienmarkt. Der Dow Jones dürfte rund 150 Punkte tiefer in den letzten Handelstag der Woche starten. Daneben warten die Anleger gespannt auf die ersten Kurse des Fahrdienstleisters Uber, der sein Börsendebüt feiert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

