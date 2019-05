Bechtle Call http://bit.ly/2WDWrBK Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Die Fusion von Thyssen und Tata ist vom Tisch - die Zerschlagung von Thyssen wohl auch. Thyssen will die Perle des Geschäftes an die Börse bringen: Das Geschäft mit den Aufzügen. Kommt gut an: Thyssen haussieren mit 20 Prozent. Allerdings waren sie am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit fast 16 Jahren abgesackt nach monatelangen Verlusten. Der Dax hat heute die Erholung durchgespielt - Getrieben von Thyssen und Linde nach guten Zahlen, sowie der Hoffnung auf erfolgreiche Verhandlungen im Handelskrieg. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß