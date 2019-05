Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Tour of Chongming Island 2019 bzw. die 10. Etappe der UCI Women's World Tour 2019, die gestern eröffnet wurde und bis Samstag dauert, hat laut dem Organisationskomitee der UCI Women's World Tour 2019 (Tour of Chongming Island) mehr als 100 der weltbesten Radfahrerinnen angelockt.



Etwa ein Viertel der Fläche der Insel Chongming ist von Bäumen bedeckt. Anderweitig produzieren Bio-Betriebe Gemüse und Obst. Natürliche Feuchtgebiete, frische Luft und saubere Wasserwege haben die Insel zu einem beliebten Ausflugsziel für diejenigen gemacht, die eine Pause vom städtischen Trubel suchen.



Wenn die Insel die China Flower Expo 2021 veranstaltet, wird die Waldfläche auf dem Messegelände auf 35 Prozent wachsen und nach der Veranstaltung auf 50 Prozent. Erneuerbare Energien werden mehr als 20 Prozent der Nachfrage decken.



Im vergangenen Jahr erreichten alle Oberflächengewässer der Insel den Qualitätsstandard und die Luftqualität war an 86,3 Prozent der Tage ausgezeichnet. Fast der gesamte Hausmüll wurde recycelt.



Bis 2040 wird Chongming, eine Ökoinsel auf Weltniveau, von "grüner Entwicklung, Kultur, Lebensweisheit und Nachhaltigkeit" geprägt sein. Die Fläche an natürlichem Feuchtgebiet wird 45 Prozent und die Flussfläche 10,3 Prozent ausmachen.



Chongming ist nicht nur eine Weltklasse-Destination für den Öko-Tourismus, sondern auch eine Öko-Insel in puncto Sport. Dank des internationalen Radsport-Events verschafft sich Chongming weltweit mehr Aufmerksamkeit.



Sportliches Vergnügen über das Radfahren hinaus



Die UCI Women's World Tour, die seit 2003 stattfindet, wurde gegründet, um dem rasanten Wachstum des Damenradsports gerecht zu werden und ihn in die Zukunft zu begleiten. 18 Teams - jeweils bestehend aus sechs Radfahrerinnen - treten in den Hauptrennen an. Zu den starken Wettbewerbern gehören das Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team, das China Liv Pro Cycling Team und das Hitec Products CBirk Sport Team.



Mit 347,7 Kilometern Länge ist die diesjährige Strecke ebenso ein Härtetest wie ein Beweis für die natürliche Schönheit der Insel. Die Rennen gehen durch praktisch jede Stadt der Insel und kommen ebenso an einer Reihe von Reisezielen wie den Parks Changxing Phoenix, Dongping Forest und Mingzhu Lake vorbei. Kontraste werden geboten, wenn die Radfahrerinnen die Shanghai Yangtze River Bridge überqueren und auf ruhige Parkwege übergehen.



Eine fünftägiger Karneval hilft, die breite Öffentlichkeit für die Veranstaltung zu begeistern. Der Karneval bietet Virtual-Reality-Radspiele, lokale kulinarische Spezialitäten, Handwerksläden, Fahrradausstellungen und Amateurwettbewerbe - Plogging, Flash Pig und das "The Croods"-Radrennen. In Vorbereitung auf die China Flower Expo 2021 werden zudem Blumenausstellungen stattfinden. "Der Amateurwettbewerb bringt die lokalen Fans den Rennen näher", sagte der Direktor des Chongming Sports Bureau, Gong Yaofei.



Chongming Island will über das Radfahren hinaus auch Sport und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit anbieten. Eines der größten Sporttrainingszentren der Stadt, Shanghai Chongming Sports Training Center, wurde am 29. März eröffnet. In Zukunft wird es auf der Insel ein Indoor-Cycling-Center geben. Daneben wird der Firmensitz des asiatischen Radsportverbandes dort gebaut.



In seiner Gestalt als Sportparadies wird Chongming verschiedene Sportveranstaltungen wie Joggen, Fußball, Basketball, Tennis und Wassersportarten wie Kajak, Rudern und Drachenbootfahren der Öffentlichkeit näher bringen. Seit 2014 ziehen Marathons und andere Wettrennen Profis und Amateure aus der ganzen Welt an. Der jüngste Rock-Marathon versammelte mehr als 6.000 Läufer.



Entlang der Strecken wechselt die jahreszeitlich geprägte Umgebung auf reizvolle Weise. Zum Beispiel ist die Stadt Zhongxing im Frühjahr von Kirschblüten überflutet. Im Dorf Xincun ist im Herbst das süße Aroma von Herbstduftblüten wahrzunehmen, während die Stadt Miaozhen mit Ahornbäumen aufwartet, die im Herbst ein leuchtendes Scharlachrot annehmen. Die Wege durch die Stadt Luhua führen entlang der Ufer malerischer Seen und vorbei an Mandarinenplantagen. Die Stadt Changxing verfügt ganzjähirg über ein landschaftlich reizvolles Gebiet, komplett mit Fahrradverleihstationen und Servicezentren.



Informationen zu Chongming



Auf Chongming Island, mit dem Jangtse im Westen und dem Ostchinesischen Meer im Osten, versammeln sich Möwen im Schilf des Dongtan-Feuchtgebiets. Viele Baumarten säumen die Wege durch den Dongping Forest Park und der Mingzhu See leuchtet unter der goldenen Sonne im Xisha Wetland. Klares Wasser, hohe Bäume, Felder und Dörfer gestalten dieses ruhige Land. Wilde Kräne, Blumen und Pflanzen bilden einige der besten Sehenswürdigkeiten der Insel.



Der Bezirk Chongming besteht aus drei Inseln - Chongming, Changxing und Hengsha - mit einer Gesamtfläche von 1.413 Quadratkilometern. Unter den Inseln ist Chongming Island die größte angeschwemmte Mündungsinsel der Welt und die drittgrößte Chinas.



Der Bezirk Chongming hat die Zuständigkeit für 16 Städte und zwei Gemeinden. Die Gesamtbevölkerung der drei Inseln beträgt etwa 670.000. Sie umfasst fast ein Fünftel der Landfläche Shanghais, etwa ein Viertel davon ist bewaldet, ein Drittel besteht aus Ackerfläche und zwei der Hauptwasserquellen befinden sich hier.



