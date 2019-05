Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Die weiteren Gäste sind Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) und Julien Wolff (Die Welt)



- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Tobias Altschäffl (Sport Bild)



Der Mai der Entscheidungen nähert sich seinem Höhepunkt. Nach dem Aufstieg des 1. FC Köln am Montagabend, könnten an diesem Wochenende von der Deutschen Meisterschaft, über den Abstieg bis zum zweiten Aufsteiger zahlreiche weitere Entscheidungen fallen. Über die Geschehnisse des 33. Spieltags und alle weiteren aktuellen Fußball-Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.



Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal Friedhelm Funkel. Der langjährige Bundesliga-Spieler und -Trainer ist das Gesicht des Erfolgs von Fortuna Düsseldorf. Im März 2016 übernahm der 65-Jährige das Traineramt am Niederrhein und führte den Verein innerhalb von zwei Jahren vom Kampf gegen den Abstieg in die 3. Liga zum Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2018. Mit insgesamt sechs Aufstiegen ist er der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der 2. Bundesliga. Die Fortuna, die vor Saisonbeginn als einer der heißesten Abstiegskandidaten gehandelt worden war, feierte bereits frühzeitig den Klassenerhalt und liegt derzeit mit 41 Punkten auf Tabellenrang zehn. Am Samstag tritt Friedhelm Funkel mit seiner Mannschaft in Dortmund an, am Sonntag ist er zu Gast bei Jörg Wontorra.



Die weiteren Gäste am Sonntagvormittag sind Sky Experte Lothar Matthäus, Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) und Julien Wolff (Die Welt).



"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



Oliver Mintzlaff, Uli Stein und Didi Hamann am Sonntagabend bei "Sky90"



Direkt nach Abpfiff der verlegten Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.



Zu Gast ist Oliver Mintzlaff, Vorstandsvorsitzender von RB Leipzig. Sein Verein ist derzeit Tabellendritter und bereits sicher für die UEFA Champions League qualifiziert. Doch bevor Julian Nagelsmann zur kommenden Saison den Platz auf der Trainerbank der Roten Bullen einnimmt, könnten die Sachsen den ersten Titel ihrer noch jungen Vereinsgeschichte feiern: Am 25. Mai trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München. Einen Vorgeschmack auf das Duell im Berliner Olympiastadion gibt es bereits an diesem Samstag, wenn beide Mannschaften am 33. Bundesliga-Spieltag Leipzig aufeinandertreffen.



Außerdem ist der ehemalige Nationaltorhüter Uli Stein zu Gast. Für den HSV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld absolvierte er mehr Spiele in den beiden oberen deutschen Spielklassen als jeder andere Profi. Der gebürtige Hamburger war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in den Achtziger Jahren die erfolgreichste Zeit des Klubs prägte. Vor dem vorentscheidenden Spiel des HSV in Paderborn und vor dem Heimspiel der Frankfurter gegen Mainz äußert er sich bei Sky unter anderem zu seinen beiden Ex-Klubs.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Didi Hamann, der als fester Gast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert, sowie Tobias Altschäffl (Sport Bild).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland