Mehr als 100 Wechselrichter, die zuvor in Photovoltaik-Anlagen in Brandenburg und Sachsen gestohlen wurden, stellte die Polizei in einem Logistik-Zentrum in Polen sicher. Die Sicherheitstechnologie von Viamon half dabei, der Diebesbande auf die Spur zu kommen.Die Diebstähle von Photovoltaik-Wechselrichtern und Solarmodulen aus Solarparks in Deutschland sind keine Seltenheit. Oft verschwinden sie dann über die Grenze nach Polen und werden dort oder noch weiter östlich weiterverkauft. Zur Absicherung ihrer Photovoltaik-Anlagen setzen viele Projektierer und Betreiber auf die Sicherheitstechnologie ...

