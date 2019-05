Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einer Strategiewende auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die für einen Börsengang vorgesehene Aufzugssparte sei das "Kronjuwel" des Industriekonzerns und dürfte folglich auf großes Interesse der Investoren treffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien anderer Hersteller von Aufzügen wie Kone und Schindler seien an der Börse deutlich höher bewertet als gegenwärtig die Aufzugssparte als Teil des Thyssenkrupp-Konzerns./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 06:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 06:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-05-10/16:01

ISIN: DE0007500001