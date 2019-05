USA und Russland wollen sich zur Krise in Venezuela verständigen. US-Außenminister Pompeo reist dazu nach Russland um sich mit Putin zutreffen.

Inmitten der amerikanisch-russischen Spannungen rund um Venezuela reist US-Außenminister Mike Pompeo in der kommenden Woche zu politischen Gesprächen nach Russland. Am Montag werde er zunächst in Moskau ankommen und sich dort unter anderem mit Vertretern der US-Botschaft und mit amerikanischen Geschäftsleuten treffen, teilte ...

