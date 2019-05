Bonn (ots) - Europa wählt, die Populisten reiben sich die Hände. Sie setzen darauf, ihre Macht und ihren Einfluss deutlich auszudehnen. Warum sind sie so erfolgreich und was haben sie in der EU schon verändert? Haben sie eine gemeinsame Linie und gibt es so etwas wie einen europäischen Populismus? Was haben sie weiter vor und wie sollten die anderen Parteien mit ihnen umgehen? Sind sie eine Gefahr für die EU oder haben sie auch was Nützliches bewirkt? Was sind ihre Werkzeuge, welche Hilfe kommt von außen und welche Rolle spielen zum Beispiel die sozialen Medien? phoenix-Moderatorin Tina Dauster und Populismus-Experte Frank Decker versuchen, Antworten zu finden.



