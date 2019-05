Die Gemeinschaftswährung verzeichnet zum Ende der Woche eine positive Dynamik und so steigt der EUR/USD zum Wochenhoch von 1,1250. EUR/USD steigt mit schwächerem CPI Das Paar konnte seine positive Dynamik am Freitag nach den US Daten ausbauen, da die Inflationsdaten bestätigten, dass es Ihnen an Aufwärtsdruck fehlt, während die Fed im Vorfeld mehrfach ...

