Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guiyang, die Hauptstadt der

Provinz Guizhou im Südwesten Chinas, treibt seit der Ausrichtung der

ersten China International Big Data Industry Expo (Big Data Expo) im

Jahr 2015 mit Hochdruck seine Entwicklung als Big Data-Hub des Landes

voran.



Huanqiu.com, ein offizieller Medienpartner der Big Data Expo 2019,

die vom 26.-29. Mai in Guiyang stattfindet, wurde von der

Kommunalregierung eingeladen, die Entwicklung des Big Data-Sektors

und seiner Bedeutung für die Stadt zu beleuchten. In einem Gespräch

mit Huanqiu.com sagte Tang Zhenjiang, Leiter des Komitees für Big

Data-Entwicklung und -Management von Guiyang, dass das Zeitalter von

Big Data für Guiyang eine einmalige Chance eröffnet hat, um das

Wirtschaftswachstum anzukurbeln.



Der Big Data-Sektor in Guiyang hat bislang mehr als 100 Mrd. Yuan

(ca. 14,85 Mrd. $) erwirtschaftet. In der Stadt haben sich über 4.000

Big Data-Firmen angesiedelt. Neben heimischen Branchenriesen wie

Alibaba, Tencent, Huawei und JD.com haben auch verschiedene Fortune

Global 500-Unternehmen ihr Big Data-Geschäft in der Stadt ausgebaut,

darunter Foxconn, IBM, Qualcomm und Apple Inc.



Langsam erntet Guiyang die Früchte seiner jahrlangen Anstrengung

und wird zu Hause und im Ausland stärker anerkannt. In einem Bericht

des Milken Institute aus dem Jahr 2016 belegte die Stadt bei der

wirtschaftlichen Entwicklung den ersten Platz unter allen

chinesischen Städten, gefolgt von Shanghai, Tianjin und Shenzhen.



Um die medizinische Versorgung intelligenter zu machen, plant

Guiyang die Vernetzung seiner Drogerien, städtischen Krankenhäuser

und Dorfkliniken mit seiner eigenentwickelten mobilen App Great

Health sowie Websites. Derzeit verzeichnet 39.net, ein großes

chinesisches Gesundheitsportal, 18 Millionen Besuche pro Tag.



Guiyang hat darüber hinaus ein Gesichtserkennungssystem

entwickelt, das die Polizei bei der Fahndung nach Kriminellen

unterstützt. Wenn eine Festnahme stattfindet, kann die

Polizeidienststelle sogar Feedback über den gesamten Trackingprozess

erhalten.



Guiyang verfolgt aktiv den Big Data-Sektor und hat eine lückenlose

Industriekette errichtet. Daten werden in das "Gehirn der Stadt"

eingespeist, um die soziale Governance zu verbessern. Für das

Sozialwesen wurde eigens eine Internet Plus-Strategie aufgelegt.



Guiyang freut sich darauf, bei der Big Data Expo 2019 die Welt mit

seinen Errungenschaften im Big Data-Sektor in Staunen zu versetzen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/884542/1.jpg



Originaltext: Huanqiu.com

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067749

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067749.rss2



Pressekontakt:

Xiaochun Ma

+86-152-0118-6913

maxiaochun@huanqiu.com