Die Gewinner der DIGITAL X Vorentscheide aus dem Südwesten sind gekürt. In den Stuttgarter Wagenhallen wurden vier Unternehmen für ihre digitalen Strategien mit den Digital Champion Awards geehrt.

Der Termin kann Leben retten, dennoch verspüren wenige Mieter und Wohnungsbesitzer Lust darauf: die jährliche Kontrolle der Rauchmelder. Die fehlerfreie Funktion schätzt sicher jeder, in dessen Wohnung sich unbemerkt ein Brand entwickelt. Die Überprüfung durch einen Service-Techniker ist hingegen lästig, setzt sie doch voraus, dass ein Bewohner die Tür öffnet. Das Unternehmen Lupus Electronics aus Landau verspricht mit seinem Mobilfunkrauchmelder Lupus, dass der Check unbemerkt und ohne Terminabsprache erledigt wird.

Für seinen mit einer SIM-Karte ausgestatteten Rauchmelder Lupus erhielt der Mittelständler aus der Pfalz den Digital Champions Award in der Kategorie Digitale Produkte und Dienstleistungen. Das Gerät macht die ungeliebten Routinekontrollen einerseits überflüssig, andererseits spart es Mietern und Technikern nennenswert Zeit.

Große Wohnungsunternehmen können mit dem Lupus-Rauchmelder die verpflichtende Montage und die jährliche Kontrolle der Geräte nun bündeln. "Sonst müssen Mitarbeiter versuchen, die Mieter zu einer Terminzusage für den Check zu bewegen und sie dann an Tag X auch tatsächlich anzutreffen", sagt Matthias Wolff von Lupus Electronic, der mit seinen beiden Brüdern das Unternehmen vor 13 Jahren gründete. Die Quote der überprüften Rauchmelder liegt bei der Lupus-Lösung immer bei 100 Prozent.

Mit der App den richtigen Dübel wählen

Die Daten über den Zustand des Rauchmelders werden in der Cloud gesammelt. Diese sendet das Gerät alle 24 bis 48 Stunden - so wird der Zustand dank Fernwartung viel häufiger als die vorgeschriebene jährliche Frist ermittelt. Das Gerät selber kann zudem so eingestellt werden, dass es den Besitzer oder eine andere gewünschte Person per App informiert, wenn ein Alarm ausgelöst wird. "Das bedeutet zusätzliche Sicherheit", sagt Wolff. Zehn Jahre braucht der Rauchmelder keine Wartung - erst dann ist die Batterie leer. Möglich ist das durch eine sogenannte Narrowband-Mobilfunkverbindung der Telekom. Darüber können die kleinen Datenpakete selbst aus dem Keller an die Cloud gesendet werden.

