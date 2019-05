Düsseldorf (ots) -



Der Wirtschaftsclub Düsseldorf war gestern Gastgeber eines herausragenden Events mit Persönlichkeiten der Wirtschaft aus ganz Deutschland, dem "Innovator des Jahres 2019" von "Die Deutsche Wirtschaft". Den Ehrenpreis erhielt der langjährige Schwergewichts-Boxchampion und heutige Unternehmer Dr. Wladimir Klitschko.



Die Deutsche Wirtschaft ist das größte Business Network in Deutschland mit etwa 80.000 Unternehmern und Führungskräften. Für die Wahl hatten Mitglieder bundesweit Kandidaten nominiert und ihre Favoriten benannt. Bei mehr als 20 Kandidaten für den "Innovator des Jahres" ging der Ehrenpreis an Wladimir Klitschko.



Frank Dopheide, Geschäftsführer der Handelsblatt-Gruppe, übergab dem Ex-Box-Champion den Preis und hielt auch die Laudatio. Der Event wurde aus dem Club live bei facebook übertragen, um alle Mitglieder des Netzwerks auf diese Weise einzubinden.



Der elegant ausgestattete Wirtschaftsclub Düsseldorf bietet seinen Mitgliedern und interessierten Unternehmen modernste Veranstaltungstechnologie, um allen denkbaren Anforderungen zu genügen. Das macht den Club an der Königsallee zu einer begehrten Location für hochklassige Events mit Vorständen und Geschäftsführungen großer Unternehmen ebenso wie mit Spitzenpolitikern aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Hauptgesellschafter des Clubs ist das Private Equity Unternehmen ND Group.



Kaan Savul, Chief Marketing Officer der ND Group: "Der Gründer der ND Group Nazif Destani wollte mit dem Club die Idee einer eleganten und effizienten Plattform für den Austausch progressiver Ideen verwirklichen." Der Wirtschaftsclub Düsseldorf sei somit ein Begegnungsort für visionäre Menschen, die in diesem Land etwas bewegen.



Zum Veranstaltungsspektrum des Clubs in der NRW-Landeshauptstadt gehören Events zu relevanten Themen, fruchtbare Diskussionen und die Präsentation visionärer Ideen. Das aktuelle Event mit Wladimir Klitschko sei exemplarisch für die Ziele des Wirtschaftsclubs und des Hauptgesellschafters Nazif Destani.



Nach einem Dinner zum Start der Deutschland-Tour von "American Football Without Barriers", einem UNICEF-Konzertabend und anderen Top Events war "Innovator des Jahres" ein weiteres Highlight im Frühjahr.



