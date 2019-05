Die USA wollen den Iran vom Ölmarkt ausschließen. Was die US-Sanktionen für denÖlpreis, andere Förderländer oder den Handelskonflikt mit China bedeutet, erläutert Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank.

WirtschaftsWoche: Herr Weinberg, die USA wollen dem Iran den Ölhahn vollständig abdrehen. Was bedeutete das für den Ölmarkt? Eugen Weinberg: Der Ölmarkt befindet sich bereits in einer Defizitsituation. Es fehlen täglich bereits rund eine halbe Million Barrel Rohöl. Die OPEC, Russland und neun weitere Nicht-OPEC-Staaten, haben ihre Produktion stärker gedrosselt als vereinbart wurde. Hinzu kommt Venezuela, wo sich die Tagesproduktion seit 2016 auf aktuell rund 800.000 Barrel fast gedrittelt hat und weiter rapide fällt. Wenn die USA angesichts dieser Verknappung wirklich eine Nulltoleranz-Politik in Bezug auf die iranischen Ölexporte durchsetzen sollten, würden dem Markt pro Tag fast 1,8 Millionen Barrel fehlen. Die Folge wäre ein spürbarer Anstieg des Ölpreises, der die Freigabe strategischer Ölreserven erforderlich machte.

Werden Saudi-Arabien und andere Produzenten ihre Förderung erhöhen, wenn der Iran weniger Öl exportiert?Es ist zwar davon auszugehen, dass sich nicht alle Länder den US-Sanktionen beugen werden. Doch auch dann wären höhere Exporte anderer OPEC-Länder erforderlich. Ob die bereit sind, den Wegfall iranischen Öls komplett auszugleichen, ist jedoch fraglich. Zum einen haben sie auf ihrem Treffen im Dezember eine Vereinbarung getroffen und auch individuelle Produktionshöhen für die jeweiligen Länder vereinbart. Daran sollten sie sich weiterhin halten, um die Förderdisziplin nicht zu gefährden. Zum anderen haben sie durchaus höhere Wunschpreise. So sind wir beispielsweise überzeugt, dass sich Saudi-Arabien eher mit einem Ölpreis von über 80 Dollar je Barrel zufrieden gibt als mit aktuell 70 Dollar. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass Saudi-Arabien im vergangenen Herbst böse überrascht wurde, als es im Vorfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...