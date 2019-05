Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,02 Prozent auf 166,21 Punkte zurück. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,05 Prozent. Merklich gefallen sind in der Eurozone die Renditen von griechischen und spanischen Staatsanleihen.

Der weiter zugespitzte Handelsstreit zwischen den USA und China bewegte den Anleihemarkt kaum. Die USA hatten in der Nacht zum Freitag die Zölle auf chinesische Waren erhöht. Der Konflikt zählt zu den größten Bedrohungen für das Wachstum der Weltwirtschaft. Allerdings war die Umsetzung der Zollerhöhungen am Freitag auch keine Überraschung mehr, da die USA sie angekündigt hatte.

Die Verbraucherpreise in den US stiegen im April etwas weniger als erwartet. Die Inflationsrate kletterte auf 2,0 Prozent. Volkswirte hatten mit 2,1 Prozent gerechnet. Der Anstieg der Kerninflationsrate (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) sei aber bemerkenswerter, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank. Da die Lohnkosten in den USA steigen, dürfte auch die Kerninflation weiter zulegen. "Die US-Notenbank muss sich deshalb die Tür für Zinserhöhungen offen halten - auch wenn dies Donald Trump nicht gefällt", so Gitzel./jsl/mis

ISIN DE0009652644

AXC0249 2019-05-10/17:32