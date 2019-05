Düsseldorf (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart reagiert enttäuscht auf die Kehrtwende bei Thyssenkrupp. "Das für das Land überraschende Aus für die Stahlfusion nimmt ThyssenKrupp die Möglichkeit, zusätzliche Synergien zu heben und die Wettbewerbsposition des Stahlbereichs auf dem europäischen Markt zu stärken. Mit der geplanten Auslagerung des Elevatorgeschäfts wird die Abkehr von der ursprünglich angestrebten Weiterentwicklung von ThyssenKrupp zum Technologiekonzern faktisch vollzogen. Stattdessen wird sich der Restrukturierungsbedarf im Stahlbereich und in den anderen Geschäftsfeldern deutlich erhöhen."



Nun müsse der Konzern die Interessen der Belegschaft wahren: " Die Landesregierung wird in den kommenden Wochen und Monaten besonders darauf achten, dass die Interessen der Mitarbeiter und der Standorte in Nordrhein-Westfalen gewahrt werden und neue Wege zur künftigen Stärkung der Kerngeschäftsbereiche entwickelt werden. Hier stehen wir im engen Kontakt mit Vorstand, Gewerkschaften und Betriebsrat."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2627