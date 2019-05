In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 10.05. 15:05: Warum es ein Fehler wäre, Facebook zu zerschlagenFacebook-Mitbegründer Chris Hughes hat ein überzeugendes Beispiel dafür geliefert, warum Facebook und sein Geschäftsführer Mark Zuckerberg zu einflussreich sind. Das Un ...>> Artikel lesen 10.05. 12:05: Kurioser Neubau: Warum Lidl eine komplette Filiale umdrehtWer bei Lidl in Gelsenkirchen einkaufen gehen will, steht derzeit vor verschlossener Tür. Erst kürzlich verkündete der Discounter, das bestehende Gebäude abreißen zu w ...>> Artikel lesen 10.05. 11:52: Thyssenkrupp sagt Konzernaufspaltung abDie Stahlfusion zwischenThyssenkruppund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...