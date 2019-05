Vectron Systems AG: Vectron Systems veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2019 DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vectron Systems AG: Vectron Systems veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2019 10.05.2019 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter von intelligenten Kassensystemen bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat die Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgelegt. Erwartungsgemäß war eine Kaufzurückhaltung im Kassenmarkt zu spüren, die sich mit einem Abwarten der Kunden bis zur gesetzlichen Einführung des neuen Fiskalisierungssystems zum 01.01.2020 erklären lässt. Der Umsatz entwickelte sich demensprechend rückläufig und betrug 5,866 Mio. Euro (Vj. 7,416 Mio. Euro). Das EBITDA sank auf -0,887 Mio. Euro (Vj. -0,188 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Anforderungen an Kassensysteme zum 01.01.2020 wird erwartet, dass die Umsätze im Kassengeschäft ab dem vierten Quartal wieder deutlich anziehen. Über Vectron Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online-Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter www.vectron.de. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 10.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809815 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809815 10.05.2019 ISIN DE000A0KEXC7 AXC0258 2019-05-10/18:00