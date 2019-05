Gegen eine Registrierungs-Gebühr von 1000 Euro bietet Volkswagen Interessenten aus Europa das Sondermodell ID.3 First aus der vollelektrischen ID.3 Fahrzeugfamilie zur Vorbestellung an. Die auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Pre-Booking-Sonderedition wird mit der mittleren von drei verschiedenen Batteriegrößen ausgeliefert und soll damit eine Reichweite von 420 Kilometern (WLTP) haben.

Vor Abzug staatlicher Förderungen liegt der Preis der Sonderedition bei knapp 40.000 Euro, während der Basispreis des kleinsten ID.3 Serienmodells rund 10.000 Euro niedriger ausfällt. Die Möglichkeit, ein Jahr lang bis maximal 2000 kWh kostenlos Strom zu laden sowie eine CO2-neutrale Auslieferung an den Kunden soll potenziellen Käufern des ID.3 First die Kaufentscheidung erleichtern. Nutzer können das Fahrzeug im europaweiten Schnellladenetz "IONITY" und an allen öffentlichen Ladesäulen, die an die VW Lade-App "WeCharge" angeschlossen sind, aufladen.

Elektromobilität wird Leittechnologie

Jürgen Stackmann, Vorstandsmitglied der Marke Volkswagen für Vertrieb, Marketing und After Sales, sagte bei der Launch Veranstaltung im Drive Volkswagen Konzernforum in Berlin: "Mit dem ID.3 beginnt nach Käfer und Golf das dritte große Kapitel von strategischer Bedeutung in der Geschichte unserer Marke." Mit dem ID.3 würden sie zunächst Europa ...

