Nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer aus dem Ausland sollen besser vor schlechten Bedingungen bewahrt werden. "Wir wollen Arbeitnehmer und Unternehmen vor Lohndumping und unfairem Wettbewerb schützen", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Magazin "Der Spiegel". Das Ressort legte dafür nun Eckpunkte für die Umsetzung einer EU-Richtlinie vor. Ziel ist unter anderem gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Vorgesehen ist unter anderem, die Bezahlung entsandter Arbeitnehmer "so weit wie möglich" an vorgeschriebene Löhne inländischer Kollegen anzugleichen. Hintergrund ist, dass für Arbeitnehmer ausländischer Firmen bisher nur Mindestlohnsätze in Deutschland gelten. "Dies kann in Branchen, in denen Löhne oberhalb des Mindestlohns gezahlt werden, zu Verwerfungen führen", heißt es in dem Eckpunktepapier.

Kosten für Unterkunft, Reisen und Verpflegung sollen entsandten Arbeitnehmern auch nicht mehr auf den Lohn angerechnet werden dürfen. "Mit miesen Unterkunftsbedingungen für Arbeitnehmer aus dem Ausland wollen wir endgültig Schluss machen", sagte Heil. Das Ministerium will im Sommer einen Gesetzentwurf vorlegen. National umgesetzt werden muss das EU-Recht bis spätestens 30. Juli 2020./sam/DP/mis

AXC0262 2019-05-10/18:10