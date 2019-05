Update: Mit Uber ist heute eine der größten Neuemissionen seit Jahren an der Börse gestartet und dabei auf schwache Nachfrage von Anlegern gestoßen. Der erste Kurs der unter dem Tickerkürzel "UBER" gelisteten Papiere lag am Freitag an der New York Stock Exchange (NYSE) bei 42 Dollar - knapp sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 45 Dollar. Erste Indikationen lagen noch über dem Emissionspreis.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...