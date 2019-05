Halle (ots) - Kramer, der sich gegen zwei gleichfalls ostdeutsche Mitbewerber durchsetzte, ist bestens vernetzt in seiner Kirche, die aus der Fusion der Thüringischen Landeskirche mit der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen hervorging. Er kennt die Basis aus früherer Pfarrtätigkeit. Das trägt dem gebürtigen Greifswalder Vertrauensvorschuss ein, der richtige Stallgeruch ist wichtig. Den hatten viele bei der aus Baden-Württemberg kommenden Junkermann vermisst. Das mag man irritierend finden nach fast 30 Jahren deutscher Einheit. Aber die gesellschaftliche Realität bildet sich auch in der Kirche ab.



