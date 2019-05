Die USA und China wollen ihre ins Stocken geratenen Handelsgespräche laut einem Bericht offenbar am Laufen halten. Beide Seiten sähen die Gespräche immer noch als konstruktiv und würden die Konsultationen fortsetzen, schrieb der Chefredakteur der regierungsnahen chinesischen Zeitung "Global Times" auf dem Kurznachrichtendienst Twitter unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Die USA und China hätten vereinbart, sich in Zukunft in Peking zusammenzusetzen.

Der Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte sich in in der ablaufenden Woche verschärft. Die USA erhöhten ungeachtet der laufenden Gespräche mit China die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

Tage zuvor hatte US-Präsident Donald Trump China einen Bruch von Vereinbarungen vorgeworfen, die in den monatelangen Verhandlungen bereits getroffen worden waren. China habe Zusagen zurückgezogen und wolle nachverhandeln./mis/tih

