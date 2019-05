AURORA, Ontario, May 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute die Abstimmungsergebnisse von ihrer Hauptversammlung 2019 bekannt gegeben. Die Inhaber von insgesamt 244.128.107 Stammaktien oder 75,56 % unserer ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien waren persönlich anwesend oder durch Stellvertreter bei der Versammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten mit Handzeichen für jeden Punkt auf der Tagungsordnung außer für den Aktionärsantrag ab. Die Abstimmungsergebnisse waren für die in der Sitzung behandelten Tagungsordnungspunkte wie folgt:



a. Wahl der Vorstandsmitglieder

Nominierte Person

Stimmen DAFÜR Nominierte Person Stimmen DAFÜR Scott B. Bonham 98,26 % William A. Ruh 98,00 % Peter G. Bowie 99,78 % Dr. Indira V. Samarasekera 98,05 % Mary S. Chan 99,49 % Donald J. Walker 99,93 % Dr. Kurt J. Lauk 99,74 % Lisa S. Westlake 99,93 % Robert F. MacLellan 78,52 % William L. Young 98,08 % Cynthia A. Niekamp 99,87 %

b. Andere Punkte auf der Tagungsordnung

Punkt

Stimmen DAFÜR Wiederernennung von Deloitte 99,76 % Beschluss zur Billigung der Vorstandsvergütung 84,27 % Aktionärsantrag 7,79 %

Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse wurde jeder der elf Kandidaten mit einer deutlichen Mehrheit gewählt. In ähnlicher Weise wurde Deloitte wieder als unabhängiger Rechnungsprüfer von Magna ernannt, und der Beschluss zur Billigung der Vorstandsvergütung wurde in jedem Fall mit einer großen Mehrheit angenommen. Schließlich wurde der Aktionärsantrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Detaillierte Abstimmungsergebnisse sind in Anhang "A" zu dieser Pressemitteilung enthalten.

