Nach den jüngsten Erholungen an den Börsen wirbelt die Politik erneut die Kurse durcheinander. Konjunkturzahlen könnten für etwas Ruhe sorgen.

US-Präsident Donald Trump hält die Märkte in Atem. Gebannt blickt die Finanzwelt auf die Verhandlungen der USA und China im Zollstreit. Nachdem der US-Präsident in dieser Woche die Strafzölle auf Waren mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar von zehn auf 25 Prozent erhöhte, scheint eine Einigung schwieriger denn je. China kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Auch in der kommenden Woche wird der Streit die Börsen bewegen.

Wie ungewiss eine Einigung ist, zeigen die Reaktionen von Händlern und Analysten. Sollte der sich zuspitzende Streit in eine Spirale von neuen Zöllen und Gegenmaßnahmen münden, stünden auch die Aktienprognosen zur Disposition, schreib Markus Reinwand von der Helaba.

Die Unsicherheit dürfte weiter auf den Metallpreisen lasten. Eine nachhaltige Erholung der Preise sei unwahrscheinlicher geworden, mutmaßen die Rohstoff-Experten der Commerzbank. Auch zwischen den USA und der Europäischen Union drohe in den nächsten Wochen eine Verschärfung der Zoll-Auseinandersetzungen, glaubt DZ-Bank-Chefvolkswirt Stefan Bielmeier. "Damit wird die erhoffte Beschleunigung der globalen Konjunktur wieder etwas unwahrscheinlicher", kommentiert er.

