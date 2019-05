11. Mai 2019 - 23:30 Uhr - Die 6.000 USD waren für den Bitcoin wohl doch kein echter Widerstand auf dem Weg nach oben. Gerade versucht er sich an den 7.000 USD. - Der Bitcoin legte in den letzten 4 Tagen ein Ralley hin, die war schon spektakulär. Er starte am Mittwoch bei 5.600 USD und liegt am Samstag Abend knapp unter den 7.000 USD (Bitstamp). Alleine am Samstag lag er damit 10% im Plus. Und während die Altcoins sich bisher noch nicht so recht trauten, dem Bitcoin auf seinem Weg nach oben zu ...

