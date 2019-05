Der Bundeswirtschaftsminister will seine Industriestrategie durchsetzen. Doch sein nationaler Blick ist viel zu beschränkt. Unsere Zukunft liegt zweifellos in Europa - und in einem guten transatlantischen Verhältnis.

Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir im Frühjahr 2019 über eine rein nationale Industriestrategie diskutieren? Also ein Konzept, das vorwiegend auf Deutschland ausgerichtet ist. Ganz so, als hätte es die Globalisierung nicht gegeben - und auch die Digitalisierung nicht, mit der sich die Vernetzung der Weltwirtschaft noch einmal beschleunigt hat.

Schon allein deshalb muss eine Industriestrategie für Deutschland auch europäisch sein. Schließlich ist die EU mit mehr als einer halben Milliarde Einwohnern der größte Binnenmarkt. Sie muss aber auch transatlantisch sein. Denn die USA verfügen noch immer über den Status der größten Volkswirtschaft. Und mit der teilen wir Europäer und Deutsche viele gemeinsame Werte.

Damit Deutschland ein attraktiver Standort bleibt, reicht es also nicht aus, den Blick nach innen zu richten - so, wie es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) leider ganz überwiegend getan hat. Damit seine Industriestrategie ein Konzept des Jahres 2019 wird, das tatsächlich in die Zukunft weist, muss in ihm die Kooperation zwischen Europa und den USA eine viel wichtigere Rolle spielen.

Das klingt sehr allgemein. Was meine ich konkret damit?Europa und die USA haben Stärken, von denen beide Seiten profitieren und die es für Wachstum und Beschäftigung zu nutzen gilt. Dafür müssen wir auf politischer Ebene die Voraussetzungen schaffen. Aber staatliche Eingriffe müssen die Ausnahme bleiben. Wo sie stattfinden, müssen sie punktuell, begründet und mit messbaren Zielen erfolgen. Mit unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen ...

