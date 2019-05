Unterföhring (ots) -



12. Mai 2019. Seit den glücklichen Tagen von "Ein Colt für alle Fälle", "Remington Steele" oder auch "Das Model und der Schnüffler" wurden Thriller-Serien nicht mehr mit so viel augenzwinkerndem Spaß erzählt! In "Whiskey Cavalier" muss FBI-Top-Agent Will Chase (Scott Foley, "Scandal") zwar ständig die Welt retten, aber sein Privatleben ist nach der Trennung von seiner Verlobten (Valerie Huber, "Head Full of Honey") nur noch ein tränenreicher Scherbenhaufen. Darum scheint es oft so, als wäre seine neue, taffe CIA-Partnerin Frankie (Lauren Cohan, "The Walking Dead") der härtere "Kerl" im Team. Die beiden ungleichen Agenten kabbeln sich, dass es beim Zuschauen nur so eine Freude ist ... SAT.1 zeigt die erste Staffel "Whiskey Cavalier" ab Dienstag, 14. Mai 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Der Agent, der flennt ... Das passiert in der Pilotfolge



FBI Special Agent Will Chase (Scott Foley) ist ein echter Kerl, der unter dem Codenamen "Whiskey Cavalier" mit einem Lächeln eine Meute Terroristen kaltstellen kann. Allerdings ist der hoffnungslose Romantiker seit der Trennung von seiner leider viel zu jungen Verlobten Gigi (Valerie Huber) auch ein emotionales Wrack, das mit öffentlichen Heulkrämpfen die Nerven seines Chefs Ollerman (Dylan Walsh) arg auf die Probe stellt. Und so schickt ihn dieser in einer heiklen Mission nach Moskau, um den abtrünnigen NSA-Datenanalysten Edgar Standish (Tyler James Williams) aufzuspüren. Doch just in dem Moment, als Will den Hacker dingfest machen will, kommt ihm die taffe CIA-Agentin Frankie Trowbridge (Lauren Cohan) in die Quere. Schnell ist klar, dass die beiden Alpha-Tiere überhaupt nicht miteinander klarkommen. Stattdessen hetzen sie auf der Flucht vor jeder Menge Auftragskiller quer durch Europa, während sie sich zusätzlich gegenseitig immer wieder ihren wertvollen Gefangenen abjagen.



Wiener Herzblut: Whiskeys Ex kommt aus Österreich!



Das blonde Gift in Wills Seele heißt mit bürgerlichem Namen Valerie Huber und kommt aus Wien. Die 23-Jährige startete ihre Medienkarriere im österreichischen Kinderfernsehen, mit 18 erlangte sie größere Bekanntheit, als sie zur MISS EARTH AUSTRIA gekürt wurde. Da sie einige Jahre ihrer Kindheit in Afrika und Washington D.C. verbrachte, spricht sie sehr gut Englisch - weshalb sie nicht nur in deutschsprachigen (u.a. "Immenhof"), sondern auch in internationalen Produktionen ("Head Full of Honey") gecastet wird. Armer Will, wir verstehen dich ...



"Whiskey Cavalier" (OT: "Whiskey Cavalier") Die erste Staffel zum ersten Mal im Free-TV Ab Dienstag, 14. Mai 2019, um 20:15 Uhr USA, 2019 Genre: Action / Comedy Creator: David Hemingson



