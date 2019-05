Wieder einmal war es US-Präsident Donald Trump, der mit seinen Tweets vom vergangenen Wochenende die etwas schläfrigen und allzu sorglosen Märkte aufschreckte. Die doch überraschende Ankündigung, die Zölle auf chinesische Importe schon in wenigen Tagen von 10 auf 25 % zu erhöhen, brachte den Handelskonflikt mit China zurück auf die Titelseiten und die Börsen zum Beben. Schlagartig dominierte wieder die Sorge, dass die fast schon sicher geglaubte Einigung am Ende doch nicht zustande kommen werde. Immerhin zeigten sich die Chinesen weiter bereit, die Gespräche in dieser Woche fortzusetzen. Sogar an der geplanten Washington-Reise des chinesischen Vize-Premiers Liu He hielt man fest. "Methode Trump" Nun ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...